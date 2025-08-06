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بالشورت.. ليلى علوي ترقص أمام البحر بالمصيف والجمهور يغازلها (صور وفيديو)

09:49 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي تستمتع بالصيف
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي تستمتع بأجواء الصيف (2)
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي توثق رحلتها في اليونان
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي ترقص داخل حفلة بجزيرة ميكونوس
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي تتجول في شوارع اليونان[1]
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي تتجول في شوارع اليونان
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي امام فندق الاقامة (2)
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي امام فندق الاقامة (1)
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي تداعب قطة
  • عرض 12 صورة
    ليلى علوي تستمتع بأجواء الصيف (3)
  • عرض 12 صورة
    رقص ليلى علوي امام البحر
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كتب - معتز عباس:

وثقت الفنانة ليلى علوي رحلتها في جزيرة ميكونوس بدولة اليونان، لقضاء عطلة صيف 2025.

ونشرت ليلى مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، يجمع أبرز اللقطات التي حرصت على توثيقها، منها رقصها على البحر.

تفاعل المتابعين مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أنتي ملكة"، "ملكة جمال الفن"، "روعة الجمال والدلال"، "قمر اليونان".

وتخوض النجمة ليلى علوي تجربة سينمائية جديدة، بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم"، بطولة بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

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ليلى علوي جزيرة ميكونوس اليونان انستجرام ليلى علوي
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