كتب - معتز عباس:

وثقت الفنانة ليلى علوي رحلتها في جزيرة ميكونوس بدولة اليونان، لقضاء عطلة صيف 2025.

ونشرت ليلى مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، يجمع أبرز اللقطات التي حرصت على توثيقها، منها رقصها على البحر.

تفاعل المتابعين مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أنتي ملكة"، "ملكة جمال الفن"، "روعة الجمال والدلال"، "قمر اليونان".

وتخوض النجمة ليلى علوي تجربة سينمائية جديدة، بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم"، بطولة بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

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