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"هتشيل جزء من البنكرياس"..محمود سعد يكشف حالة أنغام الصحية

09:18 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
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كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي محمود سعد، تفاصيل جديدة في الحالة الصحية للمطربة أنغام، بعد تعرضها لوعكة دخلت على أثرها المستشفى وأجرت عملية جراحية عاجلة.

وكتب محمود سعد، تفاصيل حالة أنغام، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها، الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس".

وأضاف: "هي بخير وهتعمل العملية دي بكرة الصبح.. فأرجو إن أنتوا تدعولها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة".

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأيام القليلة الماضية أنباء عن إصابة النجمة أنغام بسرطان الثدي، مما أثار قلق جمهورها.

يذكر أن المكتب الإعلامي للمطربة الكبيرة نفى حقيقة ماتردد، حول إصابة أنغام بسرطان الثدي.

وأشار المكتب الإعلامي في بيانه، إلى أن أن المطربة أنغام ستقوم بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية على البنكرياس، وعقب عودتها ستقوم بتسجيل أغنيات جديدة استعدادا لطرحها هذا الصيف.

وأوضح أن المطربة أنغام طالبت وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار التي تحدث حالة من الخوف والهلع لجمهورها، وفي الوقت نفسه توجه الشكر لكل محبيها وجمهورها لاهتمامهم وسؤالهم عنها ونطمئن الجميع أنها بخير.

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الإعلامي محمود سعد حالة أنغام الصحية المطربة أنغام محمود سعد على إنستجرام إزالة جزء من بنكرياس أنغام أنغام تخضع لعملية إزالة جزء من البنكرياس
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