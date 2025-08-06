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نقل محمد منير إلى المستشفى وتأجيل حفله بمهرجان العلمين

09:13 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
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    الكينج محمد منير
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    محمد منير
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    محمد منير
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    محمد منير
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    محمد منير
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كتب- هاني صابر:

أعلن الحساب الرسمي للكينج محمد منير على "فيسبوك"، عن تأجيل حفله الغنائي بمهرجان العلمين الجديدة بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وجاء في البيان الصادر عن الكينج: "نظرا لتعرض النجم الكبير الكينج محمد منير لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى ،تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس المقبل ويواصل حاليا استكمال علاجه".

وتابع: "خلال الأيام المقبلة يستعيد نشاطه الفني ويستكمل تسجيل أغنيات ألبومه الجديد وكان طرح له قبل أيام أغنية (أنا الذي) وسبقها دويتو (الذوق العالي) مع النجم تامر حسني وحقق الدويتو نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات".

وأضاف: "وكان الكينج محمد منير بدأ موسم الصيف بأغنية " ملامحنا" وحققت نجاحا جماهيريا ساحقا".

وأختتم البيان: "يلاقي الكينج كل الرعاية من الطاقم الطبي في المستشفي الذي أجري فيه الفحوصات الطبية وسيكون في منزله خلال أيام لاستكمال تسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد الذي يضم أغاني تحمل معاني انسانية تلمس احاسيس وملامح الناس".

محمد منير

محمد منير أنا الذي ملامحنا أغنية مهرجان العلمين المستشفى
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