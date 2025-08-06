هالة صدقي ترقص داخل مطعم بالمصيف.. ومنة فضالي تعلق (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو وهي ترقص داخل مطعم خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت هالة، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباحكم فريش فريش فريش وشحن شحن شحن للطاقة تكفينا بقية السنة، المدارس قربت".

وتفاعلت الفنانة منة فضالي مع فيديو هالة صدقي، وعلقت: "العسل كله".

فيما جاءت بعض تعيلقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، أحلى وأجمل هالة، الروح الجميلة، انتي طاقة إيجابية، جميلة ومبهجة كالعادة، تحفة".

يُذكر أن، هالة صدقي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "إش إش" الذي عُرض عبر شاشة MBC مصر، وهو من بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندى موسى، إدوارد، عصام السقا، ومن إخراج محمد سامي.

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