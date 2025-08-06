تامر حسني يُطالب الدولة بتطبيق فكرته: "مش هيبقى فيه حد محتاج يتعالج"

كتب- هاني صابر:

وجه النجم تامر حسني، نداء للمسئولين بالدولة ووزارة التضامن الاجتماعي، بتطبيق فكرته التي نادى بها في فيلمه السينمائي الجديد "ريستارت".

ونشر تامر، فيديو من الفيلم يوضح فكرته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يا رب الدولة تطبق فكرتي اللي ناديت بيها في الفيلم، إن شاء الله مش هيبقى فيه حد محتاج يتعالج ومش هيلاقي.. محلولة وبجنيه واحد وبدوسة واحدة يعني لو جالنا حتى كل يومين (ادفع جنيه عشان تنقذ حياة مريض) يعني في الشهر أنت دفعت ١٥ جنيه".

وتابع: "شوف هتنقذ حياة كام بني آدم هيفضلوا ليك ولعيلتك وإخواتك وولادك صدقة جارية طول العمر".

وأضاف: "يا رب الدولة تطبقها، يا رب وزارة التضامن تسمع فكرتي، يا رب الفكرة دي توصل لأعلى جهات في مصر، منشنوا الجميع يا رب خير أنا متفائل بتطبيق الفكرة دي في أسرع وقت يا رب".

يذكر أن، فيلم "ريستارت" خاض بطولته تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، محمد رجب، رانيا منصور، إلى جانب ظهور خاص للنجم أحمد حسام "ميدو" في أولى تجاربه السينمائية.

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