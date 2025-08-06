كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه مقطع فيديو طريف جمعه مع فتاه صغير وهو يلعب معها تحدي "الرست"، لينال إعجاب الفنانة يارا السكري.

وظهر العوضي في الفيديو على حسابه بموقع "انستجرام"، يلعب تحدي "الرست" مع طفلة على طاولة أحدى المطاعم، ويتركها تفوز عليه، معلقًا: "أصغر معجبه، عملت تحدي معايا في الريست".

لقى الفيديو إعجاب المتابعين عقب نشره على "انستجرام"، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "هتكون احلى بابا"، "ربنا يرزقك بالذرية الصالحة"، "كل الاحترام لك"، "أحلى على الأحلى"، ربنا يحفظها"، "أبو قلب كبير"، "انسان متواضع".

ويشارك أحمد العوضي في دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي"، بعد نجاح مسلسل فهد البطل في رمضان الماضي.

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