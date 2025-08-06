"7 لوكات" مختلفة لـ كارول سماحة بأحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة كارول سماحة، الأنظار إليها بـ 7 لوكات مختلفة من أحدث ظهور لها.

ونشرت كارول، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رحلةٌ ستبقى خالدةً في قلبي.. لحظات من مسرحية كلو مسموع، الموسيقية تُذكرني لماذا أعيشُ للمسرح، شكرًا لكل من ساهم في إشراق هذا الحلم".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قلب الروح، قمر يا فنانة، الجميلة، متألقة، الحلوة، راقية دايما".

وكانت كارول سماحة شاركت مؤخرا في عرض مسرحي بعنوان "كلو مسموح" تم عرضه على خشبة "كازينو لبنان".

يذكر أن، كارول سماحة قالت في تدوينة سابقة عبر منصة "إكس" بعد رحيل زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى: "رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة التي أعيشها، لديا مسؤولية وإلتزام كبير تجاه فريق عمل و70 فنانا على المسرح.. المسيرة مستمرة بوجع، ولكن بإيمان كبير".