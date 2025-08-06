بعد سقوط شعرها وإصابتها بالصلع.. رحمة حسن: "إحنا مش فئران تجارب"

كتب - معتز عباس:

تواصل الفنانة الشابة رحمة حسن هجومها على إحدى عيادات التجميل، بعد تسببها سقوط شعرها وإصابتها بالصلع.

وكتبت رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "احنا مش فئران تجارب بالنسبة للدكاترة اللي معندهمش خبرة كبيرة، ممكن كان مش بس نوع الدواء مش كويس لحالتي لا كمان كمان بعد اللى حصل مضمنش ممكن يكون كان دواء منتهي الصلاحية، أو معلهوش تجارب سنين، ده غير اني اصلا مطلبهوش او متبلغتش بي قبل الحقن".

وأضافت: "أنا فضلت أعاني من حساسية وحماَر في فروة شعري بعدها بفترة كبيرة مع تساقط رهيب، أنا مش هفضل اتكلم في الموضوع كل شويه علشان أشخاص متنمرین أو بيروجو لإشاعات وکلام مغلوط، علشان بس الحقيقة متظهرش والناس متعرفش الحق من الباطل".

وأتمت: "أتمنى محدش يحصل معا زى ما حصل معايا او بحس نفس الاحساس".

وكانت رحمة حسن كشفت في تدوينة سابقة على "انستجرام" تفاصيل سقوط شعرها، وكتبت: "شعري ابتدى يقع من الجذور ويقع أكتر بعد ما روحت عيادة في الزمالك والمفروض أنه أفضل حاجة موجودة.. كشفت وعملت التحاليل المطلوبة كلها، كان شعري عادي خفيف تعبان لكن مش بيقع كام شعرة عادي".

وتابعت: "بعد ما روحت وعملت التحليل الدكتورة قالتلي كلها تمام ممكن بس الحديد نازل شوية، ممكن ناخد حديد، وهنعمل بلازمة من دمك يعني حاجة كويسة وآمان مية في المية! أوكى، طبعا المهم روحت وسألتني الدكتورة قبل البلازمة بعد سحب الدم! أخبار الضغط بتاعك إيه، قولت مش عارفة، قالتلي طيب المهم عملت البلازما وميزوثاربي!، مش بلازما بس! الكارثة أنه حططلي حقنة مينوكسيديل مع الحقنة وعملتها بالميزوثاربي!".

واستكملت: "طبعا أنا معرفتش غير لما روحت البيت لأن كان ضربات قلبي غريبة وحاسة إني تعبانه ودماغي تقيلة، بشوف الفاتورة لقيته إنها حططلي مينوكسيديل بدون ما ترجعلي الأول وأنا كنت بس مفروض أعمل بلازمة فقط من دمي، بس من ساعتها شعري بيقع كل يوم ومفيش بيبي هير بيطلع أصلا ولو طلع بيقع تاني على طول".

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