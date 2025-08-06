فستان جريء.. أحدث جلسة تصوير لـ هنا الزاهد تخطف بها الأنظار

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها على السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت هنا الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة، بحسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت فيه بإطلالة مميزة مرتدية فستان أسود نال إعجاب الجمهور.

وكانت آخر مشاركات هنا الزاهد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إقامة جبرية"، وشاركها البطولة صابرين، محمد الشرنوبي، تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج، وتم عرضه مطلع العام الجاري.

احتفلت الفنانة هنا الزاهد، بخطوبة شقيقتها نور وسط أجواء عائلية اقتصرت على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "7 Dogs" بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز.

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