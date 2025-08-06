"خسيتي وبقيتي فراشة".. 15 صورة جريئة لـ هدى الإتربي تثير بهم الجدل

كتب - معتز عباس:

تواصل الفنانة هدى الإتربي توثيق رحلتها في إحدى المدن الأوروبية لقضاء عطلة فصل الصيف.

ونشرت هدى مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، يعرض لقطات مصورة لرحلتها أثناء الاستمتاع بإجازة الصيف، من أمام أحد الشواطئ.

وأثار قوام ورشاقة هدى الإتربي جدل المتابعين على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بجسد ممشوق ليكشف عن فقدان الكثير من وزنها.

تفاعل المتابعين، مع إطلالة هدى الإتربي، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمالك في الأبيض"، "قمر أوي"، "قلوب كتير"، "قنبلة الجيل"، "حتى انتي خسيتي"، "بقيتي فراشة".

شاركت هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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