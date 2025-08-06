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بفستان قصير وجريء.. مي عمر تستمتع بإجازة الصيف أمام حمام سباحة (صور)

07:04 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
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  • عرض 4 صورة
    مي عمر
  • عرض 4 صورة
    مي عمر
  • عرض 4 صورة
    مي عمر
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كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت مي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير أمام حمام السباحة ، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حياة الجزيرة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلاوتها متتوصفش، القمر، شياكة، إيه العسل ده، أجمل إطلالة، إيه الجمال ده".

يُذكر أن، مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" إلى جانب مجموعة من النجوم، أبرزهم ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم.

الفنانة مي عمر مي عمر بفستان قصير إطلالة مي عمر مي عمر على إنستجرام
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