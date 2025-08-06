ماذا قالت ابنة أصالة عن مصر قبل حفل والدتها بسوريا بعد غياب 14 عاما؟

كتب- هاني صابر:

تحدثت شام الذهبي ابنة المطربة أصالة نصري، عن مصر قبل الحفل المرتقب لوالدتها في سوريا، والذي يعد الأول لها بعد غياب دام لـ 14 عاما.

وكتبت ابنة أصالة، عبر حسابها على إنستجرام: "مصر أنت أم الدنيا مش بالكلام.. بالواقع اللي أنا وكل أهلي وحبايبي من مغربين لمسوها بقلوبهم.. انت الأرض اللي كل مغترب بيحس إن جزء منك! أنا هذه الأرض بالنسبة لي مش بس وطني الثاني بل كمان مكان إلهامي".

وتابعت: "المكان اللي لقيت فيه حب حياتي، زوجي، وأصدقاء عمري، ودرست واتعلمت بمدرسة الحياة بأقوى مناهج لأن اللي عايش في مصر وبخوض الحياة الحقيقية هنا، بيعرف كثير منيح معناها، وهي المحبة والرضى اللي طاغية على قلوب الناس بضحكتهم ومسايرتهم للحياة بكل الصعوبات".

وأضافت: "وطبعا دمهم العسل اللي ما في بالدنيا أخف منها، الشعب المصري من أجمل وأجدع شعوب الأرض، وأرض مصر أرض إلهام، وحياة.. الله يحفظ كل الشعوب الطيبة اللي مازال قيم الإنسانية والمحبة هي المحرك الأول والأخير في مسيرتها، نلتقى بكرة بالوطن الام مصر الحبيبة حتى نطير سوى بالحب، وصدق المشاعر الطيبة الي عنوانها الأصالة".

يذكر أن، أصالة نصري أعلنت مؤخرًا عن ألبومها الجديد "ضريبة البعد" الذي يضم 11 أغنية.