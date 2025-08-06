شيماء سيف ترد على رسالة روجينا لها في عيد ميلادها الـ 38

كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة شيماء سيف على رسالة الفنانة روجينا لها في عيد ميلادها الـ 38.

وأعادت شيماء، نشر رسالة روجينا، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، والتي حملت: "كل سنة وانتي طيبة يا عمري".

وردت شيماء سيف عليها، قائلة: "وانتي طيبة يا روح قلبي أنا".

وتحتفل شيماء سيف بعيد ميلادها الـ 38، إذ أنها من مواليد 7 أغسطس 1987.

يذكر أن، شيماء سيف شاركت في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إِش إش" مع مي عمر، وماجد المصري،و إدوارد، وهالة صدقي، و انتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، علاء مرسي، و إيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.