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شيماء سيف ترد على رسالة روجينا لها في عيد ميلادها الـ 38

06:32 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

شيماء سيف

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كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة شيماء سيف على رسالة الفنانة روجينا لها في عيد ميلادها الـ 38.

وأعادت شيماء، نشر رسالة روجينا، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، والتي حملت: "كل سنة وانتي طيبة يا عمري".

وردت شيماء سيف عليها، قائلة: "وانتي طيبة يا روح قلبي أنا".

وتحتفل شيماء سيف بعيد ميلادها الـ 38، إذ أنها من مواليد 7 أغسطس 1987.

يذكر أن، شيماء سيف شاركت في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إِش إش" مع مي عمر، وماجد المصري،و إدوارد، وهالة صدقي، و انتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، علاء مرسي، و إيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.

شيماء سيف

شيماء سيف روجينا عيد ميلاد
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