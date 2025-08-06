جريئة | جومانا مراد تخطف الأنظار أمام البحر.. وريهام حجاج تعلق (صور)

كتب - معتز عباس:

تواصل الفنانة جومانا مراد الاستمتاع بعطلة إجازة الصيف، والتقاط صورًا مميزة على شاطئ البحر.

ونشرت جومانا صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان صيفي جريء، نال إعجاب الفنانة ريهام حجاج التي كتبت: "أوباااا".

تفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "حلو وحساس"، "منورة والله"، "قلبي على هالجمال"، " قلبك قمر"، "منورة ومغطية على البحر بجمالك".

يذكر أن، آخر أعمال جومانا مراد مسلسل "أم ٤٤" الذي عرض في رمضان الماضي 2025، وشارك في بطولته سمية الخشاب، فاطمة الصفي، وعدد من الفنانين.

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