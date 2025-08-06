أحمد جمال يطرح أحدث أغانيه بعنوان "حلو التان"

كتبت- منال الجيوشي

طرح النجم أحمد جمال أحدث أغانيه بعنوان "حلو التان" وهي من كلمات كوثر حجازي، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع وسام عبد المنعم

وتقول بعض كلمات الأغنية: "حلو التان .. لايق على لون الفستان، تيجي تمشي بتعملي قلبان، وشياكتك دي بتسحرني، شعرك طار.. ولع جوه في قلبي النار، بشويش لا ده أنا كده هنهار"

جدير بالذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "سعادة وبس" وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد مجدي، وميكس وماستر وسام عبد المنعم.