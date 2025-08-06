وفاة شقيقة الفنان الراحل عامر منيب

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، وفاة عمتها السيدة أمينة منيب، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت مريم: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي الغالية السيدة أمينة منيب، إنا لله وإنا إليه راجعون. أسألكم الفاتحة والدعاء".

يذكر أن الفنان عامر منيب رحل عن عالمنا 26 نوفمبر عام 2011.

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