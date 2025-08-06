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وفاة شقيقة الفنان الراحل عامر منيب

05:03 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
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    حلا مع الاراحل عامر منيب
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    علاء ولي الدين والفنان عامر منيب
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    الفنان الراحل عامر منيب
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    عامر منيب
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    عامر منيب
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    عامر منيب وابنته
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    عامر منيب وابنته مريم_صورة مجمعة
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    عامر منيب وأسرته
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    عامر منيب وزوجته
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    الفنان الراحل عامر منيب
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    الفنان الراحل عامر منيب
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    الفنان الراحل عامر منيب
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كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، وفاة عمتها السيدة أمينة منيب، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت مريم: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي الغالية السيدة أمينة منيب، إنا لله وإنا إليه راجعون. أسألكم الفاتحة والدعاء".

يذكر أن الفنان عامر منيب رحل عن عالمنا 26 نوفمبر عام 2011.

مريم منيب (1)

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عامر منيب وفاة شقيقة عامر منيب مريم منيب
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