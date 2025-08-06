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أصالة: "اللي ما بيحبني متخلف عقليًا وما بحب حدا أكتر مني"

04:02 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

الفنانة أصالة نصري

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كتبت- سهيلة أسامة:

أثارت الفنانة أصالة نصري الجدل بتصريحاتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، وتحدّثت عن علاقتها بجمهورها، ورأيها في بعض الألبومات الفنية التي طُرحت مؤخرًا.

وقالت في تصريحاتها: "اللي ما بيحبني متخلف عقليًا، حتى الناس اللي ما بتتابع أصالة من سوء حظهم، ما بحب حد أكتر مني، وما بسمع حد بالعالم قد ما بسمع صولا، أنا عايشة متوحدة مع نفسي، وبنبسط كتير لما بسمعني".

وتابعت: "حبيت ألبوم فضل شاكر، وألبوم نوال الكويتية"، وعن ألبوم مايا دياب، قالت: "من سوء حظي ما سمعته"، كما عبّرت عن إعجابها بعمرو دياب قائلة: "عمرو دياب رائع".

وكانت أصالة أعلنت مؤخرًا عن ألبومها الجديد "ضريبة البعد"، والذي يضم 11 أغنية، من بينها ثلاث أغانٍ من كلمات الشاعرة منة القيعي، وهي: "كلام فارغ"، و"حبة حبة"، و"جرسة إيه دي".

كما يتضمن الألبوم أغنية "أحبك أكرهك" من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، ألحان محمود خيامي، وتوزيع محمد مصطفى.

وعلى مستوى الملحنين، والموزعين، تعاونت المطربة أصالة مع تامر عاشور، وإيهاب عبدالواحد، ومصطفى العسال، ومحمد عبد المجيد، وعمرو الشاذلي، ومحمد مصطفى، ووليد العطار، وجابر جمال، وإسلام رفعت، وهشام البنا، ويوسف حسين.

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