بإطلالات جريئة.. نجوم الفن يُشعلون أجواء الصيف في الساحل الشمالي

كتبت - نوران أسامة:

يشهد الساحل الشمالي هذا الصيف حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن، الذين قرروا قضاء عطلتهم على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وسط أجواء صيفية مميزة.

وشارك العديد منهم صورًا ومقاطع فيديو توثّق لحظات استمتاعهم بالأجواء، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين الفنانات والإعلاميات الذين تواجدوا مؤخرًا في الساحل الشمالي: مي سليم، عائشة بن أحمد، يمنى طولان، داليا البحيري، ريم سامي، وغيرهن.



يُذكر أن الساحل الشمالي بات وجهة مفضّلة للنجوم خلال فترة الصيف، لما يتمتع به من منتجعات فاخرة وأماكن ترفيهية تضاهي نظيراتها في أبرز المدن السياحية العالمية.

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