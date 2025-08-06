15 إطلالة صيفية.. درة توثّق لحظات عطلتها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة درة جمهورها بعدة إطلالات صيفية، وثّقت من خلالها لحظات استمتاعها بإجازتها الصيفية.

ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلّقت: "صيف 2025".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، الذين أشادوا بإطلالاتها.

جدير بالذكر أن درة تشارك في بطولة فيلم "الست لما"، أمام النجمة الكبيرة يسرا، ونشرت صورًا من كواليس العمل، ظهرت خلالها مرتدية الحجاب، وعلقت "فاطمة شخصيتي الجديدة في فيلم الست لما".

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، يطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.

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