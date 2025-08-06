"شافت رسالتي ومردتش".. مصطفى كامل يعاتب أنغام بسبب تجاهلها له

كتبت- سهيلة أسامة:

عاتب الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الفنانة أنغام، خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي"، بسبب تجاهلها الرد على رسالته في وقت سابق.

وقال "كامل": "آخر مرة كانت أنغام تعبانة، بعت لها رسالة وقلت لها طمنيني، لكنها مردتش، فمبعتش، طبيعي لما تشوفي رسالتي تطمنيني، أنا مش بقولك ابعتيلي فلوس سلف فالمفروض تردي".

وتابع: "هي لما مردتش، للأمانة، أنا مبعتش تاني، مبحبش على نفسي كده، خصوصًا إني بحبها على المستوى الشخصي، لو أنا تعبان وحاطط محلول وأنغام بعتتلي هقول لمراتي ردي، فـ إنك مترديش عليا فـ لا مش هتصل تاني ".

وكشف الإعلامي محمود سعد عن آخر تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام، والتي تعاني من آثار عملية جراحية خضعت لها مؤخرًا لإزالة ورم في البنكرياس.

وكتب سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بتطمئن على أنغام كل يوم منها أو من عمر ابنها.. هي لسه تعبانة وعندها ألم شديد، هي هتكون في المستشفى لآخر الاسبوع، إن شاء الله فادعو لها حتى تعبر هذه الأزمة الصحية العنيفة".

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