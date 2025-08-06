غدا.. حمزة نمرة يحيي حفلًا غنائيًا على المسرح الروماني بمارينا

كتبت- نوران أسامة

يستعد الفنان حمزة نمرة لإحياء حفل غنائي جديد، والمقرر إقامته غدًا الخميس 7 أغسطس، على المسرح الروماني في مارينا.

وأعلن "نمرة" عن الحفل من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، جاء فيه: "مساء الفل، يارب تكونوا بخير، حفلتي يوم الخميس 7 أغسطس في المسرح الروماني في مارينا، وإن شاء الله تكون حفلة جميلة، مستنيكم".

ويُعد هذا الحفل بداية سلسلة من الفعاليات الفنية التي يستضيفها المسرح الروماني طوال موسم 2025.

يُذكر أن حمزة نمرة كان قد طرح مؤخرًا الدفعة الثانية من ألبومه الجديد "قرار شخصي"، والذي تضمن عددًا من الأغاني التي لاقت تفاعلًا كبيرًا عبر يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة، ومنها: "شيل الشيلة"، "يا سهرانين"، "اتخمينا".

https://www.instagram.com/stories/hamzanamira/3692433601627287805/?hl=ar

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