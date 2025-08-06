كتب-مصطفى حمزة:

تعرض مؤدي أغاني الراب شهاب، للهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتشار صور له بملابس غير لائقة خلال حفل في الساحل الشمالي.

ووقع شهاب في مرمى الانتقادات، بعد انتشار صور ظهرت بها ملابسه الداخلية من تحت شورت قصير "الشورت الساقط"، كان يرتديه خلال الغناء، ووجهت له عدة اتهامات منها الإساءة للذوق العام.

ورد د. محمد عبد الله "وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي"، على سؤال "مصراوي"، عن حقيقة صدور قرار بشأن شهاب.

وأجاب محمد عبدالله على سؤال مصراوي قائلا: "لا يوجد أي قرار حتى الآن".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، عدة قرارات بشأن المخالفات في حفلات الساحل الشمالي، ومنها منع المطرب اللبناني راغب علامة من الغناء في مصر، وإحالته للتحقيق، واستدعاء مطربي الأغنية الشعبية محمود الليثي ورضا البحراوي للتحقيق أيضا، بسبب تجاوزات رصدت خلال حفلات لهم.