وفاة الممثلة كيلي ماك عن عمر 33 عامًا بعد صراع مع السرطان

كتبت- سهيلة أسامة:

رحلت عن عالمنا الممثلة الأمريكية الشابة كيلي ماك، عن عمر يناهز 33 عامًا، بعد صراع مع مرض الورم الدبقي، وهو أحد أنواع السرطان التي تصيب الجهاز العصبي المركزي.

وأعلنت شقيقة الراحلة، كاثرين كليبينو، نبأ الوفاة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "ببالغ الحزن والأسى، نعلن وفاة عزيزتنا كيلي. لقد انتقل نور ساطع ومتحمس إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث سنرحل جميعًا في النهاية".

جاء ذلك وفقًا لما نشره موقع "نيويورك بوست"، واشتهرت كيلي بأدوارها في عدد من الأعمال أبرزها مسلسلي "The Walking Dead" و"Chicago Med".

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