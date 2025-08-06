"ما أحلاكم".. أحدث ظهور لمحمد سامي بصحبة زوجته مي عمر

كتبت- نوران أسامة:

شارك المخرج محمد سامي جمهوره صورة جديدة له أثناء قضاء عطلته الصيفية، وظهر فيها مع زوجته الفنانة مي عمر.

ونشر سامي الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وأرفقها بتعليق "إيموجي قلب".

وانهالت تعليقات المتابعين عليهما، وجاء بعضها كالتالي: "ما أحلاكم، الله يخليكم لبعض على طول"، "أحلى ثنائي"، "الله يسعدكم"، "عسلات"، "ما شاء الله"، "الله يحميكم".

يُذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، وعصام السقا.

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.

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