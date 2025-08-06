خالد سليم يوجه رسالة رومانسية لزوجته بمناسبة عيد ميلادها (فيديو)

كتبت- نوران أسامة:

هنأ الفنان خالد سليم زوجته خيرية هشام، بمناسبة عيد ميلادها، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، عبّر من خلاله عن مشاعره برسالة رومانسية.

وكتب خالد في رسالته: "كل سنة وإحنا مع بعض، كل سنة وإنتِ جنبي ومعايا وفي ضهري يا حبيبتي وشريكة حياتي وسبب فرحتي وسندي وصاحبتي وأم بناتي. بحبك يا أغلى ما في قلبي، كل سنة وإنتِ حبيبتي".

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "ربنا يحفظكم لبعض"، "السعادة لقلوبكم الجميلة"، "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، "ربنا يسعدكم ويحميكم"، "قمرات، عسلات".

يُذكر أن خالد سليم شارك مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، ومحمود عمرو ياسين، ومن إنتاج تامر مرسي.

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