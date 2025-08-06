إعلان

خالد سليم يوجه رسالة رومانسية لزوجته بمناسبة عيد ميلادها (فيديو)

01:16 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

الفنان خالد سليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

هنأ الفنان خالد سليم زوجته خيرية هشام، بمناسبة عيد ميلادها، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، عبّر من خلاله عن مشاعره برسالة رومانسية.

وكتب خالد في رسالته: "كل سنة وإحنا مع بعض، كل سنة وإنتِ جنبي ومعايا وفي ضهري يا حبيبتي وشريكة حياتي وسبب فرحتي وسندي وصاحبتي وأم بناتي. بحبك يا أغلى ما في قلبي، كل سنة وإنتِ حبيبتي".

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "ربنا يحفظكم لبعض"، "السعادة لقلوبكم الجميلة"، "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، "ربنا يسعدكم ويحميكم"، "قمرات، عسلات".

يُذكر أن خالد سليم شارك مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، ومحمود عمرو ياسين، ومن إنتاج تامر مرسي.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. سماح أنور ضيفة معتز التوني في برنامج "فضفضت أوي"

غالية بنعلي عن مشاركتها في مهرجان القلعة: "لسنا على ما يرام"

بعد تعرضه لأزمة صحية.. محمد صبحي يتصدر تريند "جوجل"

بالصور- انتصار تستعيد ذكريات تصوير "80 باكو"

في حمام السباحة.. منة عرفة تنشر لقطات من حياتها اليومية في جزر المالديف

خالد سليم خيرية هشام عيد ميلاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد موافقة الرئيس.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل