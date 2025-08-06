كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت نقابة المهن السينمائية عن إطلاق مشروع جديد بعنوان "تعلّم وأنت تكتب فيلمك"، يستهدف دعم المواهب الشابة من مختلف محافظات مصر.

وجاء في بيان النقابة، الذي نُشر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "نقابة السينمائيين تكشف عن مشروع "تعلّم وأنت تكتب فيلمك" للموهوبين من جميع أنحاء مصر، تعلن نقابة المهن السينمائية عن استعدادها لفتح باب التقدّم بأفكار أو نصوص أو معالجات سينمائية للمواهب الشابة المهتمين بالكتابة السينمائية، وذلك ضمن خطتها لدعم الموهوبين في مجالات الكتابة، وفي إطار دور النقابة لرعايتهم من جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتم تطوير تلك الأفكار لأعمال فنية وعرضها على الجهات الإنتاجية، من منتجين ومنصات، وسيتولى فريق من المتخصصين مراجعة وفرز ما يصلح منها واختيار أفضلها لبدء مرحلة التطوير، مع الأخذ في الاعتبار التواصل مع صُنّاعها حال الموافقة عليها، للدخول إلى مرحلة مهمة وهي إشراكهم في عملية التطوير تحت عنوان "تعلّم وأنت تكتب فيلمك".

وتابع: "سيكون التواصل بشكل فردي وفي سرية تامة بين أصحاب تلك الأفكار واللجان المتخصصة، عبر طرق يتم التوافق عليها، ومنها "أونلاين"، وذلك بعد التقرير الأولي الذي سيرسل إلى صاحب الفكرة أو المشروع الذي سيتم الموافقة عليه، لتبدأ مرحلة الكتابة والشروع في التطوير الفعلي حتى يصبح عملًا متكاملًا صالحًا للتنفيذ، ومن خلال شبكة الاتصالات التي تشرف عليها نقابة المهن السينمائية، مع الاحتفاظ للمبدع بكافة حقوق الملكية الفكرية، وتحت رعاية النقابة".

وأضاف: "تؤكد نقابة المهن السينمائية بأن المشروع خدمي من الدرجة الأولى، ومجاني دون أي مقابل مادي من المتقدّم، كما أنه لن يتم تحميل المشترك أو المتسابق أية مبالغ مالية في أي مرحلة من مراحل التطوير أو التنفيذ.

واختتم: "تشير نقابة المهن السينمائية إلى أنه سيتم خلال أيام الإعلان عن طرق التواصل وإرسال الأفكار، في بيان ثانٍ يتم فيه الكشف عن طرق إرسال تلك الأفكار، وشروط التقديم، والمستندات المطلوبة، وشددت النقابة على أن المشروع خدمي ومجاني بالكامل، دون تحميل المتقدمين أية أعباء مالية في أي من مراحل التطوير أو التنفيذ، مع ضمان الحفاظ الكامل على حقوق الملكية الفكرية للمبدعين".

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