كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إقامة ليلة موسيقية بقيادة الموسيقار العالمي آندي بريك، ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "ليلة مميزة تعزف فيها الأوركسترا العالمية أنغام 25 لعبة إلكترونية في Game On، بقيادة المايسترو العالمي آندي بريك، ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أعلن في وقت سابق عن ملامح وتوجهات جديدة لموسم الرياض القادم.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "إن شاء الله في موسم الرياض القادم، اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية، مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".



اقرأ أيضًا:

بالصور- انتصار تستعيد ذكريات تصوير "80 باكو"

في حمام السباحة.. منة عرفة تنشر لقطات من حياتها اليومية في جزر المالديف