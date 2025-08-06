"حبيبة قلبي".. مي عمر تنشر صورة جديدة من أحدث ظهور لها

كتبت - سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجابًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت مي الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "لقد حملت أكثر من اللازم".

وظهرت في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بلوزة بيضاء وبنطلونًا باللون نفسه.

وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال التعليقات، والتي جاء بعضها كالتالي: "حبيبة قلبي"، "ملكة جمال"، "تحفة"، "عسل"، "قلبي"، "كيوت"، "رقيقة".

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب مجموعة من النجوم، أبرزهم: ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم.

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