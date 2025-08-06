إعلان

اليوم.. سماح أنور ضيفة معتز التوني في برنامج "فضفضت أوي"

12:23 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

سماح أنور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نوران أسامة:

كشفت منصة Watch It عن استضافة الفنانة سماح أنور في الحلقة الجديدة من برنامجها الأصلي "فضفضت أوي"، الذي يقدّمه المخرج معتز التوني، والمقرر عرضه اليوم الأربعاء. ويُعد البرنامج من أحدث إنتاجات المنصة الأصلية.

وطرح معتز التوني البوستر الدعائي للحلقة عبر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع "فيسبوك"، وظهرت فيه الفنانة سماح أنور إلى جانبه.

برنامج "فضفضت أوي" يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، ويستضيف المخرج معتز التوني خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب في حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة.

يشهد برنامج "فضفضت أوي" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، استضافة نجوم لامعة في الوسط الفني منهم: منة شلبي، ماجد الكدوانى، كريم محمود عبدالعزيز، هشام ماجد، ميمي جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، أحمد فتحي، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

اقرأ أيضًا:

بالصور- انتصار تستعيد ذكريات تصوير "80 باكو"

في حمام السباحة.. منة عرفة تنشر لقطات من حياتها اليومية في جزر المالديف

سماح أنور معتز التوني برنامج فضفضت أوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل