بعد تعرضه لأزمة صحية.. محمد صبحي يتصدر تريند "جوجل"

كتبت - نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان محمد صبحي قائمة الأكثر بحثًا على محرك "جوجل"، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى، ودخل العناية المركزة.

وفي تصريح خاص سابق لموقع "مصراوي"، طمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الجمهور على حالته الصحية، قائلًا: "الحمد لله، هو بخير. مجرد إرهاق بسيط، وهو حاليًا في المستشفى، وسيغادرها خلال ساعة".

وكان صبحي كشف منذ أيام عن تعرضه لوعكة صحية نتيجة ضغط عصبي شديد، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قال فيه: "الحمد لله عدّت على خير، ولسه ما زلت تحت العلاج".

وأوضح أنه مر بظروف صعبة مؤخرًا، نتيجة انشغاله بعرض وتصوير مسرحيته الجديدة، بالإضافة إلى تأثره بالأحداث المؤلمة في قطاع غزة.

وأضاف: "أنا لما اتولدت مكنش العالم بالقسوة دي، مش متخيّل اللي بيحصل للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، كل هذا الظلم والجبروت والعدوان الشرس، مفيهوش أي إنسانية، أنا تعرّضت لضغط عصبي، وبشكر كل اللي سأل عني من زملاء وأصدقاء وجمهور".

اقرأ أيضًا:

بالصور- انتصار تستعيد ذكريات تصوير "80 باكو"

في حمام السباحة.. منة عرفة تنشر لقطات من حياتها اليومية في جزر المالديف