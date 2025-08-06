غالية بنعلي عن مشاركتها في مهرجان القلعة: "لسنا على ما يرام"

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت المطربة التونسية غالية بنعلي، موقفها من المشاركة في الدورة 33 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، المقرر بدايتها منتصف أغسطس الحالي.

وعلقت غالية بنعلي، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "وصلتني رسائل كادت تقنعني إني ناسية موعد مهم، غالية بنعلي راجعة لمهرجان الصيف في قلعة صلاح الدين؟، لا والله ما في بالي".

وتابعت: "بوستر الحفلات هذي قديم وهو من صيف ٢٠٢٣، أراكم على خير يا أهل مصر ، في ظروف أحسن تجمعنا من جديد.. لأنه حاليا لست/لسنا على ما يرام ، قولوا إن شاء الله ترجع أيامنا الحلوة ".

يذكر أن د.علاء عبد السلام "رئيس دار الأوبرا"، يستعد للإعلان عن تفاصيل الدورة 33 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، والمقرر انطلاقها منتصف أغسطس الحالي.