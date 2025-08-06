إطلاق اسم زياد الرحباني على أحد شوارع بيروت

كتب-مصطفى حمزة:

أصدر مجلس الوزراء اللبناني، أمس الثلاثاء، قرار بإطلاق اسم الموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني، على أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، أن الرئيس جوزيف عون، تقدم بطلب للمجلس تعديل اسم الشارع الممتد من طريق المطار إلى نفق سليم سلام من "جادة حافظ الأسد" إلى "جادة زياد الرحباني" تكريماً للموسيقي والمسرحي الراحل.

ورحل المبدع اللبناني زياد الرحباني، صباح السبت 26 يوليو، عن عمر يناهز 69 عاما، بعد مشوار فني حافل، كتب ولحن ووضع خلاله موسيقى العديد من المسرحيات، بالإضافة إلى الأغاني التي قدمتها والدته المطربة فيروز.