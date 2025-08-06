كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة متابعيها على السوشيال ميديا، لقطات من حياتها اليومية أثناء قضاء إجازة المصيف في جزر المالديف.

ونشرت منة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيه بإطلالة جريئة أمام البحر، ولقطات أخرى تستمتع بوقتها داخل حمام السباحة.

وكان آخر مشاركات منة عرفة في الدراما التليفزيونية بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز، والنجوم: كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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