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في حمام السباحة.. منة عرفة تنشر لقطات من حياتها اليومية في جزر المالديف

12:35 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    احدث ظهور لمنة عرفة بإطلالة جريئة أمام بحر المالديف (1)
  • عرض 13 صورة
    احدث ظهور لمنة عرفة بإطلالة جريئة أمام بحر المالديف (4)
  • عرض 13 صورة
    منة عرفة بالبشكير (1)
  • عرض 13 صورة
    احدث ظهور لمنة عرفة بإطلالة جريئة أمام بحر المالديف (3)
  • عرض 13 صورة
    منة عرفة بالبشكير (3)
  • عرض 13 صورة
    منة عرفة تستخدم مرطبات تجميل للعناية بشعرها (2)
  • عرض 13 صورة
    منة عرفة تستخدم مرطبات تجميل للعناية بشعرها (3)
  • عرض 13 صورة
    منة عرفة داخل حمام السباحة بالقرب من البحر في جزر المالديف (1)
  • عرض 13 صورة
    منة عرفة داخل حمام السباحة بالقرب من البحر في جزر المالديف (2)
  • عرض 13 صورة
    منة عرفة بالبشكير (2)
  • عرض 13 صورة
    احدث ظهور لمنة عرفة بإطلالة جريئة أمام بحر المالديف (2)
  • عرض 13 صورة
    منة عرفة داخل حمام السباحة بالقرب من البحر في جزر المالديف (3)
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة متابعيها على السوشيال ميديا، لقطات من حياتها اليومية أثناء قضاء إجازة المصيف في جزر المالديف.

ونشرت منة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيه بإطلالة جريئة أمام البحر، ولقطات أخرى تستمتع بوقتها داخل حمام السباحة.

وكان آخر مشاركات منة عرفة في الدراما التليفزيونية بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز، والنجوم: كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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منة عرفة جزر المالديف انستجرام إطلالة جريئة
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