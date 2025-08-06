ممثل تركي يثير جدلا بتعليقه على "أم خالد".. ويشيد بجمال أسماء جلال

كتب - معتز عباس:

خضع الممثل التركي إلهان شان لاختبار معلومات حول مدى معرفته بنجوم الفن والمشاهير في مصر.

وحل إلهان شان ضيفًا ببرنامج "في البوكس 2"، على منصة "Gossips‎"، بموقع "انستجرام"، وعرضت عليه المذيعة صورًا لنجوم الفن في مصر والوطن العربي، على أن يقوم بتخمين مهنتهم بشكل صحيح.

وأثار إلهان شان بتعليقه على صورة التيك توكر "أم خالد"، قائلا: "قد ايه هي حلوة هي مغنية؟!، حد في السياسة؟ أو حد معروف شخصية معروفة مش عارف أحدد؟، هي شكلها شيك اوي من وقفتها ووضعيتها ونظرتها".

وتحدث الممثل التركي بعد مشاهدة صورة الفنانة أسماء جلال قائلا: "واو إيه الحلاوة دي هي ممثلة او مغنية"، بينما علق على صورة الفنانة مايان السيد: "ليها نظرة مفهومة وهيئتها حلوة هي ممثلة أو مغنية".

وعن صورة الممثل أمير عيد قال: "هو باين عليه ممثل عشان نظرته مليانة مشاعر وكأنه ممثل أكشن، باين من قصة شعره، هو ممكن يكون مغني أيضا".

اقرأ أيضا..

ليلى علوي بالشورت ومي عمر بفستان جري.. 25 صورة للنجمات في أجواء صيفية

مجدي صبحي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه محمد صبحي