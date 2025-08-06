أحمد رمزي يخوض أولى بطولاته الدرامية مع ساندرا نشأت بمسلسل "فخر الدلتا"

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد رمزي عن خوضه تجربة التمثيل من خلال بطولة لأول مرة بمسلسل بعنوان "فخر الدلتا".

نشر أحمد رمزي صور من كواليس تحضير المسلسل عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها مع المخرجة ساندرا نشأت وكتب: " الحمد لله، قريبًا مسلسل ( فخر الدلتا )، أول بطولة ليا مع المخرجة ساندرا نشأت، والمخرج هادي بسيوني، وتأليف عبد الرحمن جاويش، من إنتاج وايت فيلمز مصطفى العوضي، دعواتكم".

ونجح أحمد رمزي في لفت الأنظار لموهبته بعد تقديم العديد من الفيديوهات التي يسخر خلالها بطريقته على العديد من الموضوعات التي تمس المجتمع المصري.