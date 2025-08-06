إعلان

حدث بالفن | نقل محمد صبحي للعناية المركزة وهنا الزاهد تحتفل بخطوبة شقيقتها

12:00 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025
حدث بالفن | نقل محمد صبحي للعناية المركزة وهنا الزاهد تحتفل بخطوبة شقيقتها

حدث بالفن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ الفنان أحمد آدم يكشف لمجدي الجلاد أحدث مشاريعه الفنية، أحدث ظهور لـ غادة عبدالرازق بعد إصابتها في الساحل، مجدي صبحي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه محمد صبحي، 16 صورة من خطوبة "نور" شقيقة هنا الزاهد، بعد القبض على قاتلها معلومات عن الفنانة السورية ديالا الوادي، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

محمد صبحي هنا الزاهد أحمد آدم مجدي الجلاد غادة عبدالرازق مرض محمد صبحي نسرين طافش شمس البارودي تركي آل الشيخ ديالا الوادي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان