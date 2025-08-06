إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ الفنان أحمد آدم يكشف لمجدي الجلاد أحدث مشاريعه الفنية، أحدث ظهور لـ غادة عبدالرازق بعد إصابتها في الساحل، مجدي صبحي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه محمد صبحي، 16 صورة من خطوبة "نور" شقيقة هنا الزاهد، بعد القبض على قاتلها معلومات عن الفنانة السورية ديالا الوادي، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: