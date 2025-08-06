إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

داليا البحيري

ظهرت الفنانة داليا البحيري بإطلالة صيفية جريئة ارتدت خلالها شورت باللون الأسود، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورًا لها جديدة بالأبيض والأسود، وذلك حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

يمنى طولان

ظهرت الفنانة يمنى طولان بفستان طويل باللون الأزرق، ونشرت الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها، صورة جديدة لها ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بمكياج هادئ.

رنا رئيس

شاركت الفنانة رنا رئيس جمهورها أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت أنيقة.

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها صور جديدة من إجازتها الصيفية، ظهرت خلالها برفقة صديقتيها الفنانتين ليلى علوي وهالة صدقي، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

نادين الراسي

خطفت الفنانة نادين الراسي الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان مكشوف الظهر باللون الفيروزي.

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.