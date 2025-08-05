"شبه ياسمين صبري".. صور خطيبة محمد رشاد تثير تفاعلا (ما القصة؟)

كتب- مروان الطيب:

هنأ جمهور ومتابعو الفنان محمد رشاد على خطوبته بعد إعلانه ارتباطه رسميا بفتاة من خارج الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، ونشر صور الخطوبة عبر حسابه على انستجرام.

وانهالت تعليقات التهنئة على محمد رشاد وعلقوا: "شبه ياسمين صبري، ألف مبروك يا ريتشي، مبروك يا روح قلبي ربنا يسعدك يلرب، ربنا يبارك لكم، مبروك يا قلبي، قمراية افتكرتها ياسمين صبري والله، أجمل وأحلى عروسة، العروسة قمر وكيوت ما شاء الله".

وكتب رشاد على الصور: " يا أجمل هدية من ربنا بحبك و حياتي كلها أحلوت بوجودك يا نور عيوني و نبض قلبي و أيامي كلها، فرحتي كملت بيكي، الحمدلله علي جميع عطاياه".

يستعد الفنان محمد رشاد طرح أحدث أغانيه بعنوان "قهوة مظبوطة" خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن اخر ما طرحه الفنان محمد رشاد كانت أغنية بعنوان "بيهزي" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وعلى حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.