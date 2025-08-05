نسرين أمين وابنتها بنفس الفستان:"مستغربة فساتيني بتروح فين؟"

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة نسرين أمين عن تعرضها لموقف كوميدي بسبب ابنتها.

ونشرت نسرين أمين صورة لها عبر حسابها على "فيسبوك" ومعها بنفس الصورة ابنتها مرتدية نفس فستانها وكتبت: "مستغربة فساتيني بتروح فين، أمينة بنتي في استوري الانستجرام ".

وشاركت نسرين أمين مؤخرا بعدد من الأعمال التلفزيونية منها مسلسل "العتاولة 2"، ومسلسل "أشغال شقة جدا" وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن نسرين أمين تشارك بفيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.