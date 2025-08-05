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بالصور.. جلسة تصوير جريئة لـ جورجينا أمام حمام السباحة

10:37 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جورجينا امام حمام السباحة
  • عرض 6 صورة
    جورجينا تتألق بفستان قصير
  • عرض 6 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 6 صورة
    جورجينا تتألق بفستان قصير
  • عرض 6 صورة
    جورجينا امام حمام السباحة
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كتب - معتز عباس:

شاركت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا أمام حمام السباحة من داخل قصرها الخاص.

ونشرت جورجينا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، مرتدية فستان جريء.

تفاعل المتابعين مع إطلالة جورجينا، وجاءت التعليقات، كالتالي: "دائمًا إمراة جميلة"، "انتي رائعة"، "ما أجملك أمام حمام السباحة"، "استمتعي بعطلتك الصيفية"، "فستانك روعة وجميل للغاية".

وقدمت جورجينا مؤخرا فيلم "Soy Georgina" هو ينتمي للأعمال الوثائقية لـ"نيتفلكس"، عن حياة جورجينا رودريغيز صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

وتتحدث الشابة الإسبانية، البالغة من العمر 27 عاما، عن تفاصيل من حياتها وعلاقتها برونالدو، منذ النظرة الأولى، كما ستكشف عن جانب من حياتها الأسرية رفقة أطفالها.

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جورجينا رودريجيز جورجينا كريستيانو رونالدو
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