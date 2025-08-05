فيلم ومسلسل.. الفنان أحمد آدم يكشف لمجدي الجلاد أحدث مشاريعه الفنية

كتب- محمد شاكر:

أكد الفنان الكبير أحمد آدم، أنه منشغل حاليًا بالتحضير لعمل سينمائي مع شركة "فيردي" للمنتج محمد عبدالحميد، يُفترض أن يبدأ تصويره بعد أسبوعين.

وقال "آدم" خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت): هذا الفيلم غريب علي لأنني سأقدم شخصية نصاب دولي يقع في مشاكل، مشيراً إلى أن العمل كوميدي تشويقي يحمل الكثير من الإثارة.

وأضاف آدم: "الفيلم اسمه "على شعرة"، تأليف أمين جمال وأحمد محرز، وإخراج شريف إسماعيل، وسيكون معنا فريق عمل حلو أوي ولكننا مداريين عليهم لحد ما يمضوا العقود".

وأكمل آدم: "أستعد أيضا لمسلسل جديد عن شخصية "القرموطي"، من إنتاج ممدوح شاهين، واسم المسلسل بشكل مؤقت "بنسيون القرموطي"، واتفقت مع المنتج على طرح العمل في رمضان إذا استطعنا الانتهاء منه قبل الموسم أو الانتظار خارج الموسم، واحنا ونصيبنا، وهو 15 حلقة، حتى يكون الإيقاع أسرع دون مط أو تطويل".

وحل الفنان أحمد آدم ضيفا على الكاتب مجدي الجلاد في الحلقة الثالثة من برنامج "أسئلة حرجة"، والتي تطرق خلالها إلى العديد من القضايا الفنية والسياسية، كما كشف العديد من الكواليس التي جمعته بعدد من النجوم وتذاع لأول مرة، أبرزها موقف مؤثر لفاروق الفيشاوي قبل وفاته، كما قام بالغناء لأول مرة على الهواء.