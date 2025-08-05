"جبيرة على القدم".. أحدث ظهور لـ غادة عبدالرازق بعد إصابتها في الساحل

كتب - معتز عباس:

كشفت النجمة غادة عبد الرازق عن أحدث ظهور لها بعد تعرضها لكسر في الساق، أثناء قضاء إجازة الصيف في الساحل.

ونشرت غادة عبد الرازق صورا عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، ظهرت وهي ترتدي "بيجامة صيفية" وتضع "جبيرة" على ساقها اليسرى.

يذكر أن غادة عبد الرازق ، ظهرت في فيديو عبر حسابها بـ "انستجرام" وهي جالسة على كرسي متحرك، تحاول التحرك به، وصوت من يقوم بتصويرها يقول "فسحة غادة في الساحل"، لترد هي مازحة "عايزة أروح أطلع الرخصة" وتعلق من تصورها "محتاجة تتدربي شوية مش هيدوهالك على طول".

وكتبت غادة في تعليقها على الصور والفيديوهات "يوميات غادة عبدالرازق في الساحل أول أسبوع.. ربنا يستر على بقية الشهر، بحبكم".

جدير بالذكر أن غادة عبدالرازق شاركت كضيفة شرف في فيلم "أحمد وأحمد" الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، أحمد الرافعي، حاتم صلاح، سامي مغاوي، أحمد عبدالوهاب، إخراج أحمد نادر جلال.

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