ليلى علوي بالشورت ومي عمر بفستان جري.. 25 صورة للنجمات في أجواء صيفية

كتب - معتز عباس:

تواصل نجمات الفن الاستمتاع بإجازة الصيف، وقضاء أوقاتًا ممتعة أمام شواطئ البحر في المدن الساحلية.

تحرص النجمات على ارتداء ملابس صيفية خفيفة تناسب الأجواء أمام البحر، حيث يشاركن جمهورهن بإطلالات صيفية أنيقة وجريئة.

تتنوع إطلالات النجمات بين الأزياء الصيفية الخفيفة التي تناسب الأجواء الحارة، والفساتين الملونة، وملابس البحر الأنيقة، جاءت بعضها إطلالات جريئة لفتت الانتباه وأثارت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين على السوشيال ميديا.

وتتسابق النجمات في اختيار الإطلالات التي تجمع بين الأناقة والراحة، حيث يفضلن بعضهن الفساتين الطويلة وأخرى ترتدي الفساتين القصيرة، وأحدهن ترتدي شورت البحر.

من أبرز هؤلاء النجمات، النجمة ليلى علوي، النجمة إلهام شاهين، الفنانة مي عمر، الفنانة مي سليم، الفنانة الشابة منة عرفة، الفنانة ملك قورة، الفنانة ليلى أحمد زاهر، الفنانة بسمة بوسيل، الفنانة سارة سلامة، وغيرهن.

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