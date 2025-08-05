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ليلى علوي بالشورت ومي عمر بفستان جري.. 25 صورة للنجمات في أجواء صيفية

09:08 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    ليلى علوي والهام شاهين وهالة صدقي في اليونان (1)
  • عرض 24 صورة
    بسمة بوسيل باطلالة جريئة (2)
  • عرض 24 صورة
    جيهان الشماشرجي تستمتع بالصيف (1)
  • عرض 24 صورة
    جيهان الشماشرجي تسبح داخل البحر (2)
  • عرض 24 صورة
    داليا البحيري تستمتع باجازة الصيف (2)
  • عرض 24 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 24 صورة
    سارة سلامة امام البحر
  • عرض 24 صورة
    سارة سلامة تلتقط صورة سيلفي
  • عرض 24 صورة
    سيلفي سارة سلامة
  • عرض 24 صورة
    ليلى زاهر بملابس صيفية
  • عرض 24 صورة
    بسمة بوسيل باطلالة جريئة (3)
  • عرض 24 صورة
    ليلى زاهر مام البحر
  • عرض 24 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 24 صورة
    ملك قورة بفستان صيفي أمام الشاطئ (1)
  • عرض 24 صورة
    ملك قورة بفستان صيفي أمام الشاطئ (2)
  • عرض 24 صورة
    ليلى زاهر تقضي اجازة الصيف
  • عرض 24 صورة
    منة عرفة امام البحر (4)
  • عرض 24 صورة
    منة عرفة تستمتع بإجازة الصيف (1)
  • عرض 24 صورة
    مي سليم بفستان قصير (1)
  • عرض 24 صورة
    ملك قورة تستمتع بالصيف من داخل غرفة إقامته في الفندق (2)
  • عرض 24 صورة
    مي سليم بفستان قصير (3)
  • عرض 24 صورة
    جيهان الشماشرجي على البحر
  • عرض 24 صورة
    مي سليم بفستان قصير (2)
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كتب - معتز عباس:

تواصل نجمات الفن الاستمتاع بإجازة الصيف، وقضاء أوقاتًا ممتعة أمام شواطئ البحر في المدن الساحلية.

تحرص النجمات على ارتداء ملابس صيفية خفيفة تناسب الأجواء أمام البحر، حيث يشاركن جمهورهن بإطلالات صيفية أنيقة وجريئة.

تتنوع إطلالات النجمات بين الأزياء الصيفية الخفيفة التي تناسب الأجواء الحارة، والفساتين الملونة، وملابس البحر الأنيقة، جاءت بعضها إطلالات جريئة لفتت الانتباه وأثارت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين على السوشيال ميديا.

وتتسابق النجمات في اختيار الإطلالات التي تجمع بين الأناقة والراحة، حيث يفضلن بعضهن الفساتين الطويلة وأخرى ترتدي الفساتين القصيرة، وأحدهن ترتدي شورت البحر.

من أبرز هؤلاء النجمات، النجمة ليلى علوي، النجمة إلهام شاهين، الفنانة مي عمر، الفنانة مي سليم، الفنانة الشابة منة عرفة، الفنانة ملك قورة، الفنانة ليلى أحمد زاهر، الفنانة بسمة بوسيل، الفنانة سارة سلامة، وغيرهن.

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نجمات الفن ليلى علوي مي عمر إطلالات جريئة
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