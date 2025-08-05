مجدي صبحي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه محمد صبحي

كتب - معتز عباس:

تعرض الفنان محمد صبحي لوعكة صحية مفاجئة، نقل على أثرها إلى المستشفى صباح اليوم، لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على حالته الصحية.

وكشف الفنان مجدي صبحي آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه محمد صبحي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "شكرا لكل من اتصل للأطمئنان على أخي الأكبر الفنان الكبير المحترم الأستاذ محمد صبحي".

وطمئن مجدي صبحي الجمهور: "أقول لكم الحمد لله هو بخير ويجري بعض الفحوصات الطبية".

وكان محمد صبحي كشف منذ أيام عن تعرضه لوعكة صحية نتيجة ضغط عصبي شديد، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قال فيه: "الحمد لله عدّت على خير، ولسه ما زلت تحت العلاج".

وأوضح أنه مر بظروف صعبة مؤخرًا، نتيجة انشغاله بعرض وتصوير مسرحيته الجديدة، بالإضافة إلى تأثره بالأحداث المؤلمة في قطاع غزة.

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