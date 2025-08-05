نسرين طافش عن زوجها: "أذكى رجل عرفته بحياتي"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة نسرين طافش تفاصيل علاقة الحب القوية التي تجمعها بزوجها رجل الأعمال أحمد جوهر.

وقالت نسرين، في لقائها ببرنامج "عرب وورد"، عبر موقع "انستجرام": "أذكى رجل عرفته بحياتي عنده وعي فطري عالي جدا ودماغه كبيرة زي ما بيقولوا المصريين".

وأضافت: "لما تزوجنا حسيت أنه فيه راحة وسكينة جوايا كتير قوية أول مرة احسها في حياتي، هذا الحب اللي بينا دافع لينا عشان نشجع بعض ونطور إحنا الاتنين ونكمل بأحسن صورة في حياتنا، أحمد متفهم جدًا دايما بيشجعني هو كتير ذكي عنده وعي وداعم قوي ليا، وعايزني أكون أحسن ست في العالم".

يذكر أن أخر أعمال نسرين فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

اقرأ أيضا..

بـ"جمبسوت مُطرز"ورشاقة ملفتة.. نادية الجندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالأبيض والأسود.. أحدث ظهور لـ مايا دياب بفستان جريء والجمهور يغازلها