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بـ"جمبسوت مُطرز"ورشاقة ملفتة.. نادية الجندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

08:13 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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    الفنانة نادية الجندي
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    نادية الجندي على انستجرام
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    نادية الجندي
  • عرض 5 صورة
    نادية الجندي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير
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كتب- مروان الطيب:

خضعت النجمة نادية الجندي لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت نادية الجندي في الصور بإطلالة شبابية مفعمة بالحيوية والنشاط وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وارتدت جمبسوت مطرز أبرز رشاقتها وتناسقها وحفاظها على روح الشباب التي تتمتع بها.

وعلقوا: الجميلة، المتألقة اللي الزمن مغيرهاش، واااااااو ماشاء الله لان لطلتك هيبه واناقتك لها عنوان ناديه الجندي إمبراطورة هذا الزمان".

وكانت اخر مشاركات نادية الجندي الفنية بمسلسل "سكر زيادة" عام 2020

نادية الجندي نجوم الفن
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