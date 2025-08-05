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بالأبيض والأسود.. أحدث ظهور لـ مايا دياب بـ جمبسوت جريء والجمهور يغازلها

07:47 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مايا دياب تستعرض اطلالتها
  • عرض 6 صورة
    مايا دياب في حفل BIAF 2025
  • عرض 6 صورة
    مايا دياب في مهرجان BIAF 2025
  • عرض 6 صورة
    مايا ديابBIAF 2025
  • عرض 6 صورة
    مايا دياب تستعرض اطلالتها
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة اللبنانية مايا دياب أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة جريئة ومميزة، ضمن مشاركتها في فعاليات مهرجان BIAF 2025 بمدينة بيروت.

واختارت مايا دياب ارتداء جمبسوت جريء باللونين الأبيض والأسود، لتخطف أنظار المتابعين على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشرت مايا، صورًا من مشاركتها في مهرجان BIAF 2025، على "انستجرام"، وكتبت:"حصلت على جائزة جريتفول إنسبيرد، شكرًا لبيروت".

وتفاعل المتابعين مع إطلالة مايا دياب، وجاءت التعليقات، كالتالي: "روعة أوي" ،"تستحقي الأجمل"، "جمالك مفيش منه يا قلبي"، "تستحقي الجائزة"، "الكمال والجمال".

وأعربت مايا دياب عن استيائها من تجاهل المطربة أصالة علمها بطرحها ألبوم غنائي جديد، في مؤتمر صحفي عقب إحيائها حفل ختام مهرجان جرش المغرب.

ونشرت "et بالعربي" مقطع فيديو من المؤتمر، وجه صحفي سؤالًا لـ أصالة عن رأيها في ألبوم مايا دياب الجديد وردت: "خلي المؤتمر فني وخلينا مبسوطين مع بعض".

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