بالصور.. جلسة تصوير جريئة لـ سارة سلامة أمام البحر والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة سارة سلامة عن أحدث ظهور لها، أثناء الاستمتاع بإجازة الصيف من أحد المدن الساحلية.

ونشرت سارة سلامة مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة وجسد ممشوق القوام، ليتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "زي القمر بجد"، "أجمد واحدة"، قمر يا روحي"، أجمل فنانة"، "قمر ما شاء الله على جمالك"، "حلويات".

وكانت آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "نقطة سودة" عام 2024.

يذكر أن سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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