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16 صورة من خطوبة "نور" شقيقة هنا الزاهد.. والفنانة تحتفل بأغنية "مبروك يا بن المحظوظة"

07:26 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    لحظة جميلة تجمع نور الزاهد وخطيبها أثناء تقطيع التورتة
  • عرض 16 صورة
    لحظة جميلة تجمع نور الزاهد وخطيبها أثناء تقطيع التورتة
  • عرض 16 صورة
    لحظة جميلة تجمع نور الزاهد وخطيبها أثناء تقطيع التورتة
  • عرض 16 صورة
    لحظة جميلة تجمع نور الزاهد وخطيبها أثناء تقطيع التورتة
  • عرض 16 صورة
    نور الزاهد تحتفل بخطوبتها مع صديقتها
  • عرض 16 صورة
    نور الزاهد وخطيبها يقران الفاتحة
  • عرض 16 صورة
    نور الزاهد وصديقاتها
  • عرض 16 صورة
    نور الزاهد وصديقتها
  • عرض 16 صورة
    خطوبة نور شقيقة هنا الزاهد
  • عرض 16 صورة
    نور شقيقة هنا الزاهد تحتفل بخطوبتها
  • عرض 16 صورة
    نور وخطيبها وتقطيع التورتة
  • عرض 16 صورة
    هنا الزاهد تشارك متابعيها صولر من خطوبة شقيقتها
  • عرض 16 صورة
    هنا وفرح الزاهد تحتفلان بخطوبة شقيقتهما نور
  • عرض 16 صورة
    لحظة جميلة تجمع نور الزاهد وخطيبها أثناء تقطيع التورتة
  • عرض 16 صورة
    نور الزاهد وصورة مع صديقاتها
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كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة هنا الزاهد صور جديدة من حفل خطوبة شقيقتها نور عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

وظهرت هنا رفقة شقيقتها فرح وعدد من الأصدقاء وهن يحتفلن بخطوبة نور وسط أجواء عائلية.

ويعرض للفنانة هنا الزاهد حاليا في السينمات فيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة، ويشاركهما البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم مصطفى غريب، محمد القس، عادل كرم، تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

وكانت آخر مشاركات هنا الزاهد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إقامة جبرية"، وشاركها البطولة صابرين، محمد الشرنوبي، تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج، وتم عرضه مطلع العام الجاري.

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "7 Dogs" بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز

نور الزاهد فرح الزاهد هنا الزاهد خطوبة نور الزاهد
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