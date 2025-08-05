كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة هنا الزاهد صور جديدة من حفل خطوبة شقيقتها نور عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

وظهرت هنا رفقة شقيقتها فرح وعدد من الأصدقاء وهن يحتفلن بخطوبة نور وسط أجواء عائلية.

ويعرض للفنانة هنا الزاهد حاليا في السينمات فيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة، ويشاركهما البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم مصطفى غريب، محمد القس، عادل كرم، تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

وكانت آخر مشاركات هنا الزاهد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إقامة جبرية"، وشاركها البطولة صابرين، محمد الشرنوبي، تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج، وتم عرضه مطلع العام الجاري.

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "7 Dogs" بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز